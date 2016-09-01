Углич, Ярославская область, 1 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В Ярославской области выявлены новые случаи оспы овец. Ввиду распространения инфекции принято решение вакцинировать все поголовье животных на территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Управлении Россельхознадзора.

В конце августа падеж овец начался в личных подсобных хозяйствах в деревнях Противье и Малое Мельничное Угличского района и Харитоново Рыбинского района. В результате исследования патологического материала погибших животных выявлен генетический материал вируса оспы овец.

На экстренном заседании Ярославской областной противоэпизоотической комиссии принято решение о локализации и ликвидации эпизоотических очагов. Всего в этих населенных пунктах пало 58 овец, еще 268 отчуждено. Все павшие и отчужденные животные сожжены. Животноводческие помещения и окружающая территория продезинфицированы. При этом на неблагополучной территории введен карантин, там идет вакцинация овец. В том числе вакцинировано поголовье крупнейшего овцеводческого предприятия региона ООО «АгриВолга» в количестве 6400 голов, а также 399 голов, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан Слободского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области. При этом областная противоэпизоотическая комиссия приняла решение привить всех овец на территории региона. Заниматься этой работой будет ГБУ ЯО «ЯОСББЖ».

Ранее инфекционное заболевание было выявлено на ферме в селе Покровское Угличского района. В результате фермерское хозяйство потеряло 33 головы овец и коз.