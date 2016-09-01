Астана, 1 сентября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Заседания Мажилиса и Сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана будут транслироваться онлайн, чтобы население понимало, почему в стране принимают те или иные законы. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат парламента.

msykos Казахский парламент

«Парламент — это главный орган народного представительства, поэтому деятельность палат парламента должна быть максимально прозрачной для общества. Важно, чтобы вся логика принятия законов была ясна и понятна казахстанцам. Этому будет способствовать введение с осенней сессии онлайн-трансляций работы Сената и Мажилиса, а также совместных заседаний палат парламента», — сказал президент.

Глава государства также отметил необходимость вовлечения в законотворческую работу экспертов, представителей НПО, СМИ и т.д.

«Это интересно для общества, это хороший информационный повод поговорить с народом и вовлечь наших граждан в дело. Если это будет так, они будут все участвовать, зная, что они делают и для чего это делается. (…) Такой подход к процессу принятия законов повысит правовую культуру казахстанцев, и наши люди не будут посторонними наблюдателями исполнения принимаемых решений», — считает Назарбаев.

Последнее соображение президент смог проиллюстрировать конкретным примером, сообщив о том, что предложения земельной комиссии по резонансным поправкам в Земельный кодекс будут внесены в отдельный законопроект.

«Комиссия провела большую работу, обсудив проблемные вопросы, волнующие общество, и выявила многие недостатки, недоработки, которые были не учтены. Выработан ряд предложений, которые будут отражены в отдельном законопроекте, который внесет правительство в парламент. В частности, это касается вопросов совершенствования процедуры предоставления земель сельхозназначения, усиления контроля за их рациональным использованием», — пояснил Назарбаев.

Напомним, что поправки в земельное законодательство весной 2016 года вызвали массовые акции протеста среди населения республики. В семи городах Казахстана прошли митинги против норм, разрешающих иностранцам брать землю сельхозначения в аренду на длительные сроки. В мае Назарбаев на расширенном совещании объявил мораторий на скандальные поправки. На этом же совещании за ненадлежащую информационную работу был освобожден от занимаемой должности вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев, его непосредственный руководитель министр Ерболат Досаев ушел в отставку по собственному желанию, а министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков получил выговор за неполное служебное соответствие. Чуть позже и Мамытбеков ушел в отставку.

Для урегулирования споров вокруг поправок была создана земельная комиссия, работа которой закончилась предложением о продлении моратория. Президент предложение поддержал и поправки были заморожены еще на пять лет.

Политолог Марат Шибутов, бывший член земельной комиссии, считает, что история с поправками стала уроком для власти.

«Дело в том, что у нас методически всегда слабое обоснование даже не самих реформ, а их необходимости, нет нормального анализа регуляторного воздействия, нет законодательной экспертизы, нет реальных общественных обсуждений и социологических опросов. Вот работа комиссии — это то, что должно было быть до земельной реформы. Думаю, все равно это большой урок для политического класса страны — денег в стране меньше, народ острее все воспринимает», — отметил политолог.