Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Для кого-то первый день осени означает окончание лета, сезона отпусков, для кого-то — это День Российского казачества, а для более 400 тыс. мальчишек и девчонок Ростовской области 1 сентября — это День знаний. В Ростове-на-Дону 285 школ распахнули двери для 93 тыс. 770 юных горожан, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Но не во всех школах установлены камеры видеонаблюдения по периметру в необходимом количестве, не все ограждения отремонтированы. Зато в каждой из них прошли торжественные линейки: знакомство с первым учителем, одноклассниками, чтение наизусть первых поэтических строк.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Добро пожаловать в школу!

Екатерина Булатова ИА REGNUM Младший брат провожает сестру-первоклассницу

Подготовка родителей первоклашек к этому дню проходила особенно волнительно, мамы и папы старались, чтобы этот день навсегда остался в памяти их чада. Конечно, выбирали для детей они только самое лучшее, исходя из семейного бюджета. Как признаются родители, сбор дошкольника в первый класс сильно ударил по карману. Школьная форма, обувь, блузки и рубашки, канцелярские товары, рабочие тетради потянули как минимум на 15 тыс. рублей. И это при средней зарплате в 25,5 тыс. рублей. Но, как говорится, лишь бы ребёнок был счастлив.

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Некоторые мамы и папы сочинили стихотворения для торжественной линейки, которые первоклассники впервые прочитали перед собравшимися в школьном дворе.

«В рюкзаке у школьника ручки и тетрадки,

В животе — конфета, бутерброд и чай.

Главное, что знанья в голове — в порядке.

Кончились каникулы! Школа, нас встречай!»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Поздравления папы

Школьной линейкой День знаний для учеников ростовских школ не закончился. Праздничные мероприятия для юных горожан подготовили парки, на территории которых проходят интерактивные игры, концерты, конкурсы, игры, викторины, мастер-классы, кукольные спектакли. В зоопарке в этот день организованы творческие зоны, ребятам раздают воздушные шары. Молодежный театр в первый день сентября представил постановку «Пеппи Длинныйчулок» для детей-сирот, воспитанников интернатов, а также семей, находящихся в сложном материальном положении.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Детвора

Отметим, что в нынешнем году в донском регионе во вторую смену будут учиться 15% школьников, в областном центре — 22,2% детей. В День знаний принимают учеников пять реконструированных и отремонтированных школ: две в Ростове-на-Дону и по одной в Зверево, Миллерово и Шахтах. В стадии строительства находится самая большая школа в регионе, рассчитанная на 1,4 тыс. мест — в ростовском микрорайоне Левенцовка.