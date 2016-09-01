Калуга, 1 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области Первоклассники стали учениками сельской школы

В 155 раз начался учебный год для воспитанников старейшего общеобразовательного учреждения Калужской области — Воскресенской средней школе имени Героя Советского Союза М.В. Угарова, сообщили 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В этой сельской школе обучаются 142 ребенка, в том числе в двух дошкольных разно-возрастных группах. Учреждение образования работает в одну смену. С Днем знаний, школьников и учителей на торжественной линейке поздравил министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.

«Ваша школа воспитала множество достойных сыновей и дочерей нашего Отечества. И у меня нет сомнений в том, что нынешние школьники подхватят эту эстафету и также как старшее поколение, достигнут профессиональных высот, прославят свою Родину», сказал калужский министр.

Олег Калугин напутствовал ребят и пожелал всем хорошо учиться, уважать учителей и помогать друг другу. Во время экскурсии по школе калужский министр познакомился с экспозициями местного музея и оставил памятную запись в книге посетителей.