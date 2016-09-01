Новосибирск, 1 сентября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Два часа под парусами провели 20 новосибирских инвалидов-колясочников и около 30 сопровождающих. Заплыв на десяти тримаранах по Бердскому заливу прошел в рамках форума «Город безграничных возможностей». В регате «Ветер перемен» принял участие и известный в Новосибирске путешественник Анатолий Кулик, конструирующий эти самые тримараны.

Мэрия Новосибирска 20 новосибирских инвалидов-колясочников устроили двухчасовой заплыв на десяти тримаранах

«Мы предложили ему провести эту благотворительную акцию, он с радостью согласился. В Новосибирске и, вероятно, в России впервые был реализован такой проект. Мы переживали, что могут возникнуть проблемы при посадке инвалидов на тримараны, но все прошло хорошо. Главный результат, который мы получили — счастливые люди и улыбки на их лицах», — отметила организатор мероприятия Виктория Плитус.

Сначала для новичков Анатолий Кулик и его помощники провели обучающий мастер-класс. Рассказали об особенностях тримарана, научили, как управлять судном. Для того, чтобы уникальная регата состоялась, командам пришлось тщательно подготовиться — было непросто взять на себя ответственность за таких необычных пассажиров. Все же заплыв состоялся и прошел весело и даже с песнями. Как отметили сами участники, под парусом хорошо поется.

«Это было потрясающе! Там, на парусном катамаране казалось, что весь мир создан для радости, мира и доброты, и век бы не сходил на берег», — поделилась своими впечатлениями организатор конкурса красоты для девушек, передвигающихся на колясках «Мисс интеграция» Ольга Стволова.

«Я впервые плавала на тримаране. Со мной были дочь и муж. Дочка была в восторге от путешествия. В заплыве участвовало десять тримаранов, на каждом был опытный инструктор. Нашей семье надолго запомнится это приключение. Было здорово, мы бы с радостью повторили», — подчеркнула исполнительный директор центра независимой жизни «Финист» Анна Мурашкина.

Организаторы регаты говорят, что форум «Город безграничных возможностей» воплотил мечту двух десятков человек в реальность и доказал, что нет ничего невозможного.

Отметим, что с 22 по 28 августа в Новосибирске проходил общегородской форум «Город безграничных возможностей. Инженерные компетенции. Технологии. Доступная среда».В рамках форума состоялось более 50 мероприятий по направлениям: технологии и предпринимательство, образование, культура и спорт, социальные практики. Были и эксперты из разных городов России — люди с инвалидностью и представители организаций образования, науки и бизнеса в сфере разработки и изготовления высокотехнологичных продукций, а также оказания реабилитационных услуг. За неделю в городе прошло больше десяти конференций, семинаров и круглых столов и более 100 благотворительных акций. Во всех мероприятиях участие принимали люди с инвалидностью и ограниченными возможностями передвижения.