Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Осенний сезон кинопоказов под открытым небом открывает сегодня петербургский кинотеатр Roof Cinema, уже несколько лет транслирующий фильмы на крышах города. В конце августа к открытым площадкам для кинопоказов присоединилась Новая сцена Александринского театра. Как сообщают организаторы, новая площадка уже имеет большой зрительский ажиотаж, билеты на показы практически не достать.

пресс-служба Roof Cinema Кино на крыше

«Теперь в Петербурге стало на одну «кинокрышу» больше. С появлением Новой сцены у Roof Cinema стало уже три площадки — это MOD ROOF летней веранды клуба MOD на набережной канала Грибоедова и крыша Hi-Hat на Аптекарском проспекте. Территорию кинопоказов для жителей Петербурга планируем и дальше расширять, но уже в следующих сезонах», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM организатор показов Елена Макарова.

В сентябрьской программе показов в основном французский кинематограф. С 1 по 8 сентября зрители увидят:

комедию «Отдых на грани нервного срыва» Паскаля Рабатэ;

комедию «Пиратское телевидение» Мишель Леклерк;

драмеди «За сигаретами» Эмманюэль Берко с Катрин Денёв в главной роли;

мелодраму «Друзья» Луи Гаррель;

драму «Новая подружка» Франсуа Озона.

Цитата из к/ф «Отдых на грани нервного срыва». реж Паскаль Рабатэ. 2011. Франция Мы здесь

Репертуар Roof Cinema составляет кино множества европейских стран, но, как признаются сами организаторы, к Франции у них особая любовь.

«Французское кино очень зрительское. Мы сами его очень любим, и видим, как аудитория реагирует на фильмы. Нравится всем, на показах не бывает свободных мест. В этом сезоне французскому кино мы уделяем особое внимание. Летом мы проводили фестиваль Zoom France, куда вошли культовые французские фильмы и короткий метр. Сентябрьские кинопоказы продолжают французскую тему», — рассказывает Елена Макарова.

Разбавит французскую программу сборник лучших короткометражных фильмов Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» 2016 года «Кинотавр. Shorts. Знай наших». Сборник из шести картин, представленных на конкурсе «Кинотавра» выходит в прокат впервые за историю фестиваля. В него вошли:

«Лунатики» Сергея Осипьяна;

«Кредит» Вадима Валиуллина;

«На дачу» Алексея Наумова;

«Ну, здравствуй, Оксана Соколова». Кирилла Васильева;

«Следующий» Елены Бродач;

«Все в ящик» Игоря Каграманова.

Тёплый сезон подходит к концу, но показы фильмов в Roof Cinema на этом не закончатся. Как сообщили организаторы проекта, осенью и зимой кинотеатр переместится на другие, более тёплые, но не менее экзотические площадки:

«С приходом осени мы не заканчиваем показы и сейчас разрабатываем новую программу, думаем про такие места, как, например, катакомбы, замки и другие территории».