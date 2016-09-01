Париж, 1 сентября, 2016, 15:48 — ИА Регнум.



Defenseimagery.mil Истребитель французских ВВС

Авиация Франции совершила за лето 2016 года 61 воздушный рейд для нанесения ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, благодаря чему было нейтрализовано 102 цели, заявили 1 сентября в штабе вооруженных сил Франции. Об этом сообщает Figaro.

С таким заявлением в рамках пресс-конференции выступил полковник Патрик Стейжер. По его словам, с 5 июля по 30 августа авиация Франции совершила в общей сложности 344 вылета, осуществив 61 воздушный рейд, из которых 10 были запланированы, а остальные осуществлялись для нанесения ударов по появившимся целям.

«Эти удары были сконцентрированы на 80% на прилегающих к Мосулу территориях», — отметил он, добавив, что вылеты по этим позициям совершались в целях поддержки сухопутных сил Ирака.

«Целью около десяти ударов стала ключевая инфраструктура организации, в том числе цеха по производству СВУ (самодельных взрывных устройств), тренировочных центров и по другим целям», — подчеркнул он.

Всего с начала операции «Шаммаль» ВВС Франции с 19 сентября 2014 года авиация Французской республики нанесла в Сирии и Ираке 829 ударов, совершив 4540 вылетов, в результате которых было нейтрализовано 1415 целей.