Лондон, 1 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Футбольные клубы, выступающие в английской Премьер-лиге (АПЛ), за два летних месяца трансферного окна потратили на приобретение игроков более 1 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает в четверг, 1 сентября, британская корпорация BBC.

José Goulão Футбол

«Клубы АПЛ потратили более $200 млн (152 млн фунтов) на новых игроков в последний день летнего трансферного окна, — говорится в сообщении. — К минувшей среде (31 августа) клубы за 2 месяца потратили на привлечение новых игроков рекордную сумму, превысившую 1 млрд фунтов».

Таким образом, английские клубы побили рекорд прошлого лета, когда на покупку мировых футболистов представители команд потратили 870 млн фунтов.

Отметим, что самым дорогим трансфером в 2016 г. стал переход 23-летнего полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба в «Манчестер Юнайтед»: английский клуб выплатил за игрока более 100 млн евро.

Эксперты объясняют рекордные траты на трансферы новым 3-летним телевизионным контрактом, по которому АПЛ получит более 5 млрд фунтов стерлингов.