Грозный, 1 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Чечне началась новая жизнь для 29 485 маленьких жителей республики. Сегодня, 1 сентября, они стали первоклассниками. Всего на школьные линейки в 504 школах Чечни, посвященные началу учебного года, пришли около 260 тысяч учеников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

За 10 последних лет число первоклассников в республике увеличилось на 17 тысяч человек, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе торжественной церемонии открытия новой школы в Гудермесе на 600 ученических мест. Всего в республике к новому учебному году открылись19 новых школ. К Новому 2017 году будут сданы в эксплуатацию еще пять учебных заведений.

Глава Чечни выразил надежду, что с помощью федерального центра в ближайшее время будет окончательно решен вопрос трехсменного и двухсменного обучения. Присутствующий на церемонии заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин отметил, что Чеченская Республика становится лидером среди субъектов РФ по темпам строительства школ и учреждений здравоохранения.

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В Чечне в три смены работают 15% школ

Напомним, как заявил бывший министр образования РФ Дмитрий Ливанов в ходе своего визита в регион в августе текущего года, в Чечне вопрос необходимости создания школьных мест стоит острее, чем в каком бы то ни было другом субъекте РФ. Недостаточное количество школ является причиной того, что в регионе около восьми тысяч детей учатся в три смены. При этом почти все школы работают в две смены.

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