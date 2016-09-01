Минск, 1 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум.



Е.М. Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

Зарплату белорусским учителям необходимо поднять как минимум на 25%. Об этом 1 сентября во время посещения минской специальной общеобразовательной школы-интерната №13 для детей с нарушением слуха заявил Александр Лукашенко.

«Здесь вы становитесь патриотами своей страны», — сказал Лукашенко, посещая спецшколу. Он также сообщил, что «долго думал» и 1 сентября пришёл к выводу, что признанные Минздравом инвалидами с детства таковыми не являются.

«Но сегодня я впервые для себя открыл такую вещь: никакие вы не инвалиды или люди с ограниченными способностями и возможностями. Вы такие же, как и мы, просто немножечко отличаетесь от нас, — цитирует президентская пресс-служба выступление Лукашенко перед воспитанникам школы-интерната. — Хотя я и это подвергаю сомнению, увидев то, что вы сегодня можете. И самое главное, что вы свободно общаетесь со своими преподавателями и друг с другом».

«Конечно, нас заботит, какой вы дальше изберете путь и как он сложится. Я вам обещаю, что здесь проблем у вас не будет», — сказал он.

Руководитель постсоветской республики признал факт нежелания руководителей организаций брать на работу молодых людей с особенностями развития, сообщив: «Мне конкретных фактов не назвали, но говорят, они есть. Мы обязательно найдем и устраним эти барьеры. Потому что мы не можем не поддерживать вас, так сильно стремящихся в эту жизнь».

Лукашенко заявил, что не считает профессию преподавателя непрестижной или неинтересной. «Преподаватель — это верх, самая интересная работа. Что касается школы, все-таки учитель имеет больше свободы, — приводятся его слова в официальном сообщении. — На производстве надо отработать целый день, а в школе, даже если четыре-пять часов преподаешь, то ты все равно (да, занят тетрадями, подготовкой) более свободен для творчества или самореализации».

Он также заявил о необходимости поднять зарплату педагогам — преимущественно за счёт резервов в самой системе образования. О наличии таких резервов министр образования Белоруссии Михаил Журавков ранее не сообщал.

«Хотя бы на четверть надо за какое-то время поднять зарплату учителям, и я уверен: из школы никто не уйдет, даже тот, который не по призванию туда пришел, — заявил Лукашенко. — В правительстве, как договаривались, уже сделали шаг, поэтому давайте попробуем в течение короткого времени поднять зарплату учителям. Но первое мое условие: систему образования нужно полностью оптимизировать, начиная от министерства образования и заканчивая школой, но не в ущерб детям».

Лукашенко посетил праздничный концерт ко Дню знаний, во время которого выступили коллективы образцового детского театра пантомимы «Спутник» и студии жестовой песни «Говорящие руки». После мероприятия воспитанники школы-интерната вручили Александру Лукашенко памятный подарок, а от руководителя постсоветской республики первоклассникам передали учебные пособия «Беларусь — наша Радзiма» («Белоруссия — наша Родина»), а школе — многофункциональную интерактивную панель минского предприятия, которая оснащена специальными учебными программами для работы с детьми с нарушениями слуха.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением № 688 от 30 августа Совмин Белоруссии установил надбавки учителям за ведение платных занятий. Для этого учителя должны работать «в должности педагога дополнительного образования, при оказании ими платных образовательных услуг в учреждениях общего среднего образования».

Напомним, Лукашенко является дипломированным преподавателем соцгумблока (выпускник Могилёвского пединститута). Зарплаты белорусских учителей и преподавателей вузов — среди самых низких. Учитель с I категорией может заработать в месяц около $350, работая на полторы ставки.