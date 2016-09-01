Рязань, 1 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Поверить психическое здоровье всех водителей городских маршруток, а также ужесточить требования к работникам общественного транспорта требуют жители Рязани. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующая петиция появилась в интернете 1 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

Поводом для сбора подписей стал конфликт пассажира и водителя, видео с которым попало в интернет. Ссора произошла в маршрутке №73. В ответ на замечание пассажирки водитель грубо ответил, после чего за женщину заступился другой пассажир, которому досталось от водителя больше всех. Слова «старик» и «урод» в речи водителя — самые приятные. При этом пассажир также не стеснялся в выражениях, делая акцент на национальности водителя.

«Мы считаем, что водитель не имел права вступать в перепалку во время управления общественным транспортом! Находясь в нестабильном психическом состоянии и одновременно управляя транспортным средством, он подвергал опасности жизни пассажиров и других участников дорожного движения!» — уверены авторы петиции.

Документ адресован главе администрации Рязани Олегу Булекову.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил провести полную проверку общественного транспорта в городе и области. Поводом стал пожар в маршрутном такси в Рязани, в результате которого машина сгорела полностью.

Кроме того, 29 августа губернатор внес проект постановления, согласно которому водителями маршруток и такси не могут быть гастарбайтеры.