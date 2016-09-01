Калуга, 1 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. 53 участника проекта «Учитель для России» приступили сегодня, 1 сентября к работе в школах Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Первоклассники школы №31 города Калуги на своей первой линейке

По информации министра образования и науки области Александра Аникеева, выпускники ведущих непедагогических вузов страны направлены в городские и сельские школы. Среди них: выпускники МГУ, Санкт-Петербургского государственного университета, Высшей школы экономики, Московского государственного лингвистического университета (Институт иностранных языков имени Мориса Тореза) и РУДН. Новые калужские учителя показали за время учебы в ВУЗе высокие академические результаты, а у некоторые из них имеют два высших образования.

Этот проект позволит обеспечить доступ к качественному образованию, в первую очередь учащимся из районов со сложным социальным контекстом. Организаторы программы намерены повысить престиж профессии учителя и обновить систему школьного образования, запустить в районных и сельских школах процесс обновления, путем внедрения на практике новых образовательных технологий.

Между тем, в новом учебном году в регионе откроется 341 школа, хотя десять лет назад их было 494. В результате «жесткой» оптимизации, в первую очередь закрылись малокомпактные сельские школы, так называемой «пешей доступности». Досталось и городским школам. При этом число учащихся школ в области выросло до 99 045 учеников. В этой связи в регионе будут открыто 12 новых и продлено 16 действующих маршрутов школьных автобусов, которыми ежедневно перевозится порядка 8 965 детей. Ежедневный суммарный пробег школьных автобусов составляет 26 459 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первые классы в этом учебном году пойдут 10 350 человек и в 11 классах общеобразовательных организаций Калужской области начнут учиться 5300 школьников. Во вторую смену в 2016—2017 учебном году будут работать 42 школы, в которых будут учиться 7670 школьников. Изменился и состав школьников. Все больше мест за партами занимают дети мигрантов. Многие из них, еще слабо владеют русским языком и ранее учились по другим программам.