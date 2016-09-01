Керчь, Крым, 1 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Строители транспортного моста через Керченский пролив возвели сотую опору на сухопутных участках строительства — ею стала опора №165 под автомобильную составляющую моста на острове Тузла. Об этом 1 сентября сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Винсент Ван Гог. Мост Ланглуа. 1888

«Сотой стала опора № 165 под автомобильную составляющую моста на острове Тузла. Она стоит на фундаменте из восьми трубчатых свай диаметром 1420 мм. Сваи погружены на глубину до 71,5 метра вибропогружателем с последующей добивкой до проектной отметки гидравлическим молотом», — отметили в инфоцентре.

Согласно проекту, всего в рамках строительства Керченского моста будет возведено 595 опор и погружено более 7 тыс свай. По данным инфоцентра, в настоящий момент погружено уже 2,3 тыс свай, около 140 опор находятся в работе.

Параллельно с этим ведется монтаж пролетных строений автодорожной и железнодорожной частей моста, говорится в сообщении. Кроме того, на керченском берегу идет укрупнительная сборка из заводских элементов судоходных арочных пролетов.

Всего в работе участвуют более 3000 строителей. За минувшее время на объект было доставлено почти 6 млн тонн грузов.

Напомним, что строительство моста через Керченский пролив началось зимой 2016 года, а рабочее движение автомобилей по нему планируется запустить в декабре 2018 года. Первую опору Крымского моста установили ко Дню космонавтики 12 апреля.