Пять тысяч тульских студентов отметили День знаний шествием
Тула, 1 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Торжественный митинг, посвященный Дню знаний, прошел в Туле на площади Победы 1 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В митинге приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин, председатель Совета ректоров вузов Тульской области, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев, студенты.
Перед торжественным митингом по проспекту Ленина до площади Победы прошло шествие студентов более пяти тысяч учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений региона.
Алексей Дюмин обратился к первокурсникам с приветственным словом. Глава региона отметил, что поступив в тот или иной вуз, ребята выбирают не просто специальность — определяют свой жизненный путь.
«Дерзайте! Уверен, у вас все получится! Но знайте одно: вы — нужны здесь, на тульской земле. Ваши знания и опыт, и те навыки, которые вы приобретёте, будут востребованы на малой родине. А мы в свою очередь будем делать все для того, чтобы вам было комфортно жить и работать», — подчеркнул Алексей Дюмин.
Затем состоялось театрализованное посвящение в студенты, возложение гирлянды и цветов к памятнику «Героическим защитникам Тулы».
Шествие и торжественный митинг 1 сентября — это давняя традиция ТулГУ, которая возрождена в 2007 году. В расширенном составе (с участием студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Тульской области) мероприятие проводится с 2013 года.