Тула, 1 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Торжественный митинг, посвященный Дню знаний, прошел в Туле на площади Победы 1 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В митинге приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин, председатель Совета ректоров вузов Тульской области, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев, студенты.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульские студенты отметили День знаний шествием

Перед торжественным митингом по проспекту Ленина до площади Победы прошло шествие студентов более пяти тысяч учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений региона.

Алексей Дюмин обратился к первокурсникам с приветственным словом. Глава региона отметил, что поступив в тот или иной вуз, ребята выбирают не просто специальность — определяют свой жизненный путь.

«Дерзайте! Уверен, у вас все получится! Но знайте одно: вы — нужны здесь, на тульской земле. Ваши знания и опыт, и те навыки, которые вы приобретёте, будут востребованы на малой родине. А мы в свою очередь будем делать все для того, чтобы вам было комфортно жить и работать», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Затем состоялось театрализованное посвящение в студенты, возложение гирлянды и цветов к памятнику «Героическим защитникам Тулы».

Шествие и торжественный митинг 1 сентября — это давняя традиция ТулГУ, которая возрождена в 2007 году. В расширенном составе (с участием студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Тульской области) мероприятие проводится с 2013 года.