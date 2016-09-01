Москва, 1 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Зарегистрированы два новых случая заражения жителей России вирусом Зика. Инфекция обнаружена у российской супружеской пары, вернувшейся из Доминиканы, сообщают 1 сентября «Известия».

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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, муж и жена провели в отпуск в Доминиканской Республике, после чего попали в больницу с лихорадкой Зика. В настоящее время самочувствие супругов хорошее, медики готовят их к выписке.

По данным ведомства, в Американском регионе за период эпидемии лихорадки Зика пострадавшими являются свыше 578 тыс. человек, у более чем 111 тыс. из них диагноз подтвержден лабораторным исследованием.