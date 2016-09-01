Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников уличен в конфликте интересов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС России по Ярославской области, компания, совладелицей которого является супруга мэра, выиграла контракт на строительство газовых сетей стоимостью в несколько миллионов рублей.

В Ярославской антимонопольной службе уточнили, что администрация Переславля-Залесского провела аукцион на строительство газовых сетей к многоквартирным жилым домам по ул. Вокзальная и ул. Пушкина. Победителем аукциона было признано ООО «Альянс» — эта компания предложила наименьшую цену. При этом совладельцем ООО «Альянс» в размере 90% является компания, в числе участников которой значится с долей в 22% супруга действующего мэра Переславля Елена Кошурникова.

За оценкой ситуации в антимонопольную службу обратилась прокуратура. УФАС возбудил в отношении ООО «Альянс» дело. В результате антимонопольное ведомство пришло к выводу, что имеет место конфликт интересов: мэр Переславля руководит администрацией города, выступающей в качестве заказчика, и состоит в браке с человеком, являющимся выгодоприобретателем.

ООО «Альянс» было выдано предписание перечислить в федеральный бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства в размере 3 962 213 рублей 90 копеек.

Законность решения и предписания Ярославского УФАС подтвердили суды всех трех инстанций.