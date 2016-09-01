Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Донбасс сам повернулся к России и ждал от неё помощи, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

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«Почему Россия не может это делать, встать на защиту своих людей? Причём не где-то за тысячи километров от национальных границ, а прямо у себя рядом, под носом», — задался вопросом глава государства, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

Во время выступления, говоря о большом количестве горячих точек на мировой карте, Путин заявил, что любая война — трагедия. Он подчеркнул, что, когда люди воюют друг с другом, это всегда трагедия, потому что они получают ранения и погибают.

Говоря конкретно об украинском конфликте, глава государства подчеркнул, что цель России — прекратить начатую Украиной войну. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.