Лондон, 1 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. «11 школьников провели приватную беседу с российским президентом, сидя с ним за одним столом, лицом к лицу. Как утверждается, встреча юношей с президентом РФ — результат частной инициативы, — подчеркивает автор публикации Джессика Дункан. — Однако интересно то, что она состоялась накануне запланированного на следующую неделю визита Терезы Мэй в Россию, где британская премьер-министр примет участие в международном саммите».

kremlin.ru Владимир Путин

Согласно предположениям журналистки, «в марте этого года епископ РПЦ Тихон Шевкунов, являющийся личным духовником В. Путина, прочел лекцию в Итоне. По-видимому, тогда и появилась на свет идея свозить детей в Кремль».

Версия эта, однако, не единственная. «Дэвид Уэй, уроженец Шанхая, живущий в Лондоне и называющий себя организатором поездки, утверждает, что у него ушло 9 месяцев на подготовку этого визита. За это время он отправил по разным адресам 1040 писем и получил 1000 текстовых сообщений», — пишет Дункан.

Существенная разница между датой лекции епископа Тихона и началом кампании Дэвида Уэя наводит на мысль, что визит духовного лица мог только усилить желание реализовать задуманное Уэем, так что говорить об ангажированности речей епископа вряд ли есть основания.

«Это был частный визит, никем сверху не организованный и не спонсированный, цитирует Mail Дэвида. — Мы показали Путину наши лица и увидели вживую его лицо. Истинное лицо главы России. До поездки мы решили не говорить никому о ее подготовке. Ребятам удалось сохранить все в тайне до момента возвращения домой. Только через несколько дней после прибытия на родину они опубликовали снимки, сделанные в Кремле на страничке в Facebook. Фотографии, где все 11 вместе с президентом России и подписью «Парни Влада».

Отдельной строкой СМИ проводит мысль о том, что Итон — настоящая кузница британских политических кадров. В свое время этот колледж оканчивал Дэвид Кэмерон и еще 18 лиц, становившихся впоследствии премьер-министрами Великобритании». Тонкий намек на то, что Владимир Путин готовит базу для будущих отношений Россия — Великобритания.