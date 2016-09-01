Нью-Дели, 1 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. После того, как комендантский час был отменен во всех 10 районах штата Джамму и Кашмир, акты насилия вспыхнули в кашмирской долине 31 августа, сообщает 1 сентября The Hindu.

U.S. Navy Индийские солдаты

В результате столкновения жителей кашмирской долины и правительственных войск Индии 1 человек погиб, 100 получили ранения. Дивизионный комиссар (Джамму и Кашмир) Басеер Хан сказал, что более 900 человек совершили нападение на колонну правительственных войск.

«Нападающие бросали камни, по колонне солдат, направляющихся в округ Купвара, несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия. Солдаты выстрелили в воздух, чтобы разогнать толпу. Полиция начала расследование», — сказал Басеер Хан.

По мнению местных жителе, столкновение с правительственными войсками началось утром, когда военные остановили движение грузовиков с фруктами, направляющихся в города Рафиабаб и Сопоре.