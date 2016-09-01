Москва, 1 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Инфляция остается в рамках базового сценария, но темпы ее снижения пока недостаточно быстрые для того, чтобы уверенно выйти на 4% по итогам 2017 года, отмечается в выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте Центробанка РФ.

ИА REGNUM Инфляция

Инфляционные ожидания населения отражают большую инерционность, чем в предыдущие годы, что сдерживает замедление инфляции, особенно в условиях вероятного некоторого оживления потребительской активности до конца 2016 года.

Вместе с тем, отмечает регулятор, проводимая умеренно-жесткая денежно-кредитная политика уменьшает инфляционные риски, способствуя дальнейшему замедлению инфляции.

Так, инфляция с исключением сезонности в июле осталась на уровне июня и составила 0,49%. Общий рост цен стабилен, но при этом произошли важные изменения в динамике цен по группам товаров и услуг. В июле существенно ускорилась продовольственная инфляция с 0,4% до 0,61% м/м, тогда как рост цен непродовольственных товаров и услуг замедлился.

Регулятор уверен, что реализация не раз озвученных Банком России намерений сохранить умеренно жесткую денежно-кредитную политику приведет к замедлению инфляции, снижению инфляционных ожиданий и достижению цели в 2017 году.