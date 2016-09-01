Венеция, Италия, 1 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. На итальянском острове Лидо открылся 73-й Венецианский кинофестиваль. Старейший в мире смотр открылся мюзиклом La La Land американского режиссера и сценариста Дэмьена Шазелла, передает 1 сентября НТВ.

nicolas genin На Венецианском кинофестивале

В основную конкурсную программу фестиваля в этом году вошли 20 кинолент. Среди режиссеров — знаменитые Франсуа Озон и Эмир Кустурица. Российский кинематограф будет представлять Андрей Кончаловский. Его драма «Рай» повествует о судьбах обычных людей в годы Второй мировой войны.

Председательствовать в жюри фестиваля в этом году будет англичанин Сэм Мендес. Торжественные приемы и праздничные мероприятия, запланированные в рамках фестиваля, были отменены из-за траура по жителям страны, погибшим во время недавнего землетрясения.