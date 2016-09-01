Ярославль, 1 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля готовы собраться на внеочередное заседание для решения вопроса о новом главе города. О такой вероятности их предупредил аппарат — накануне депутатов обзвонили с вопросом, где они будут находится с 1 по 16 сентября. При этом реакция на возможное назначение на пост мэра Ярославля руководителя Химок Владимира Слепцова разная — от восторженной до настороженной.

Глава фракции «Справедливая Россия» Анатолий Каширин заявил, что он и его фракция поддержат Владимира Слепцова, если он будет назначен первым заместителем и исполняющим обязанности мэра.

«Если вопрос будет поставлен, мы его однозначно поддержим. Я изначально был категорически против назначения Алексея Малютина ио мэра и избрания Павла Зарубина председателем муниципалитета. В данном случае позиция по Слепцову такая же как и по врио губернатора Дмитрию Миронову — нужен человек со стороны. В любом случае, хуже уже не будет. По словам тех, кто бывал в Химках — в городе порядок. Мне как человеку военному это импонирует. Когда же дело дойдет до назначения на должность сити-менеджера — мы будем смотреть. Тут должна быть конкуренция», — сказал лидер эсеров в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Председатель муниципалитета единоросс Павел Зарубин накануне заявил в интервью порталу «Ярновости», что «муниципалитет Ярославля поддержит любое кадровое решение Дмитрия Миронова». Это его заявление вызвало неудовольствие лидера фракции «Патриоты России» Веры Никольской.

«Уже начали «зализывать». Что значит — депутаты поддержат? Не глядя? С нами никто не советовался. Думаю, оппозиция должна собраться вместе, возможно, провести отдельную встречу со Слепцовым отдельно от этих «одобрям-с». Ссылаются на опыт Химок, но деньги Московской области и деньги Ярославля — это совершенно разные вещи. Что касается Малютина, то я ему говорила — вы выкидываете людей (имеется в виду увольнение директоров спортивных школ при их реорганизации — ИА REGNUM ), потом вас также выкинут. Так и получилось. Сдали с потрохами. И это тоже вызывает опасения. Уже заговорили о том, что уходит заммэра по коммунальному хозяйству Степанов. Это один из немногих чиновников, который сходу может ответить на любой вопрос. Мое отношение к Малютину и его команде известно. Эта команда системно работать не может. Мелкие непродуманные действия — все, на что они способны. Но сказать что-то положительное про Слепцова я не могу. Я по работе с ним не сталкивалась. Надо встречаться, обсуждать», — сказала лидер фракции «Патриоты России» Вера Никольская.

Глава фракции «Единая Россия» Александр Черепанин за всю фракцию отвечать не стал, сообщив, что фракция еще не проводила заседание на эту тему.

«Председатель муниципалитета сказал, что муниципалитет поддержит. Я за всю фракцию говорить не могу, но мое личное мнение такое же. Самая главная задача сейчас — не делать резких движений, а сохранить то лучшее, чего удалось добиться мэрии и муниципалитету», — считает лидер фракции «Единая Россия» Александр Черепанин.

Похожей позиции придерживается и лидер коммунистов в городском парламенте Валерий Байло.

«Мы еще будем обсуждать это как с коллегами по региональному отделению партии, так и по фракции в муниципалитете. Пока позиции по этому вопросу не выработано, тем более, что официально он еще не внесен в муниципалитет», — сообщил лидер КПРФ в муниципалитете Ярославля Валерий Байло.

Лидеру и единственному представителю фракции «Гражданская платформа» (хотя партия официально теперь не признает существование такой фракции) Ярославу Юдину жаль нынешнего ио мэра Алексея Малютина, но Слепцова на новом посту он готов поддержать.

«Новому мэру не нужно быть совсем новым. За год работы Малютина многое сделано — посмотрите хотя бы на дороги. Я буду сожалеть, если опыт действующего градоначальника окажется невостребованным. Между тем Владимир Слепцов не чужой городу человек, это лучше, чем если бы был кто-то совсем посторонний», — говорит Ярослав Юдин.

«К Владимиру Витальевичу я отношусь с большим уважением. Но в целом партия и я лично за прямые выборы мэра», — сказал единственный представитель «Яблока» Владимир Зубков, отметив, что определяться будет непосредственно во время голосования.

Следует отметить, что многие депутаты муниципалитета, причем вне зависимости от партийности, интегрированы в структуру городской власти и городского хозяйства. Они возглавляют принадлежащие городу предприятия и организации либо работают в них на различных должностях. При этом большинство из них этим назначениям обязаны именно нынешнему руководству мэрии и муниципалитета. Однако даже при этом спектр мнений самого многопартийного представительного органа в России (в муниципалитете 6 фракций) остается довольно разнообразным.

По неофициальной информации, отставка Алексея Малютина и назначение на его место Владимира Слепцова может произойти уже на следующей неделе.