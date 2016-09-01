Рязань, 1 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Кораблинском районе Рязанской области будет построено предприятие по глубокой переработке древесины. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, постановление о признании приоритетным инвестиционного проекта компании «Гранд» было опубликовано 1 сентября.

ccharmon Древесина

Согласно проекту, в регионе будет создано производство пиломатериалов, мебельных щитов, паркета и мебели. Общая стоимость проекта составляет более 300 млн рублей.

Компания «Гранд» получит льготы в виде сниженной ставки на аренду леса. Взамен область получит 147 новых рабочих мест. Также предприятие обязуется ежегодно тратить не менее 5 млн рублей на восстановление леса и защиту окружающей среды.