Вашингтон, 1 сентября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Британский актер Джим Бродбент, исполнивший роль преподавателя зельеварения в цикле о Гарри Поттере, примет участие в съемках очередного сезона саги «Игра престолов», сообщает Collider.

gdcgraphics Джим Бродбент

Предположительно, Бродбент исполнит роль мейстера или архимейстера и может оказаться весьма значимым для сюжета с учетом того, что Сэм Тарли прибывает в Цитадель, отмечает издание.

Ранее артисты, известные зрителям по фильмам о Гарри Поттере, уже сотрудничали с создателями сериала по мотивам романов Джорджа Мартина. Речь идет о Мишель Фэйрли, сыгравшей в «поттериане» мать Гермионы, Дэвиде Брэдли, исполнившем роль Филча, и других актерах.