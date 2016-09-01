Большой Камень, Приморский край, 1 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Концепция международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» готова. В самое ближайшее время — после Восточного экономического форума — она будет рассмотрена в правительстве РФ, такое решение уже есть. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил журналистам глава Минвостокразвития Александр Галушка.

minvostokrazvitia.ru Свободный порт Владивосток

«Также готов план-график. Неделю назад делегация китайских специалистов закончила работу по инженерно-техническому аудиту этих транспортных коридоров. Готовится межправительственное соглашение по этому вопросу, чтобы закрепить ключевые условия реализации этих транспортных коридоров», — пояснил Галушка.

«Потенциал грузовой базы коридоров оценивается в объеме не менее 45 миллионов тонн ежегодно», — отметил глава Минвостокразвития.

Напомним, МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля — «единое окно» при пересечении госграницы грузами и реализация принципа «зеленого коридора» для участников внешнеэкономической деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум учрежден Указом президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом, Восточный экономический форум проводится ежегодно в городе Владивостоке. ВЭФ-2016 пройдет с 2 по 3 сентября. Основные задачи ВЭФ — укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На ВЭФ планируется подписать 210 соглашений, суммарные инвестиции составят свыше 1,7 трлн рублей.