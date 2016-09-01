Екатеринбург, 1 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Глава Октябрьского района Екатеринбурга Александр Мирошник может лишиться поста. На расторжении с ним контракта настаивает прокуратура, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дело в том, что Александр Мирошник в октябре 2015 года был осуждён за злоупотребление полномочиями. Его приговорили к году колонии-поселения. Попытки обжаловать приговор ни к чему не привели.

Суд установил, что в период с 2010 по 2012 год Мирошник, будучи главой Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления, заключил контракты на поставку трамваев с посредником. При этом стоимость многократно превышала покупку аналогичных трамваев у производителя.

Свой пост Мирошник покинул летом 2014 года. А затем он возглавил Октябрьский район. И продолжает исполнять обязанности главы, даже несмотря на судимость. Прокуратуре это не понравилось. Теперь администрации Екатеринбурга придётся уволить чиновника — суд согласился с требованием надзорного ведомства и обязал расторгнуть с ним контракт.

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