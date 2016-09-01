Тула, 1 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. 88% составляет готовность Тульской области к отопительному сезону по данным на 31 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам еженедельного совещания.

Борис Кустодиев. В комнатах зимой. 1915

Согласно данным, приведенным руководителем министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонорой Шевченко, на данный момент общая готовность объектов коммунальной сферы к зиме составляет более 88%, объекты теплоснабжения готовы на 85%.

При этом в ряде районов области отмечаются проблемы в темпах проведения работ по подготовке котельных, а также ремонту и замене тепловых сетей.

В частности, проблемы есть в Белевском районе — власти здесь не исключают риск сбоя при прохождении отопительного сезона. Котельная № 3 в Белеве из-за технического состояния уже два года подряд останавливается по решению суда. 12,2 млн рублей по подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на 2014−2020 годы» на строительство теплотрассы для переключения потребителей на другую котельную были выделены в феврале. Однако торги были объявлены только в мае, дважды они были признаны несостоявшимися — на проведение работ просто не нашлось подрядчиков. Итог может быть неутешительным — 1,8 тыс. жителей города рискуют остаться без тепла.

Отвечая на вопрос главы региона о том, когда все же будет заключен контракт на необходимый ремонт, глава администрации Белевского района сообщил, что 29 сентября будет объявлен электронный аукцион, параллельно будут вестись работы по строительству теплотрассы.

Еще один проблемный район — Богородицкий, где на данный момент к отопительному сезону готово лишь семь котельных из 16. Глава администрации района заверил, что к пуску тепла все готово, и проблем быть не должно. А сдачу котельных задерживает необходимость установки приборов учета.

Что касается готовности многоквартирных домов, то, заверил начальник Госжилинспекции Алексей Бирюлин, к концу недели паспорта готовности будут сданы по 90% объектов.

Отметим, что предыдущий отопительный сезон в Тульской области прошел относительно спокойно, без крупных аварий и отключений. Самая крупная авария произошла 3 января в Новомосковске, где из-за аварии на ГРЭС без тепла остались жители двух микрорайонов.