Домодедово, Московская область, 1 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В аэропорту Домодедово из-за технических проблем совершил экстренную посадку пассажирский самолет CRJ-200, выполнявший рейс «Москва — Югра». Об этом, как передает Life.ru, сообщил источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

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«Самолет CRJ-200 авиакомпании «Ямал» вылетел из Домодедово в город Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ), — рассказал источник. — Однако после вылета командир сообщил о технических неполадках на борту и запросил вынужденную посадку в аэропорту вылета».

Отмечается, что экстренная посадка воздушного судна прошла благополучно, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.