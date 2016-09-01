Москва, 1 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания Sollers вновь запускает сборку моделей Ssang Yong в России. Предполагается, что в продажу автомобили поступят до конца текущего года, об этом сообщил журналистам генеральный директор концерна Вадим Швецов.

M 93 Автомобиль Ssang Yong

«Переговоры прошли, дилерские заявки собраны, заказ сформирован, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы получим новые Tivoli — это новый автомобиль, который Ssang Yong запустил в прошлом году», — отметил Швецов.

Гендиректор Sollers добавил, что в планах концерна — возобновление сборки модели Action. По его словам, продажи начнутся с небольших объемов, не более 200−250 экземпляров в месяц. В 2015 году сборка автомобилей марки Ssang Yong была приостановлена из-за падения спроса и сложной экономической ситуации.