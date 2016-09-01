Нью-Дели, 1 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Министр по делам женщин и детей Дели был отправлен в отставку после того, как в СМИ попало «секс-видео» министра и двух женщин, сообщает 1 сентября The Hindu.

Огюст Роден. Поцелуй (фрагмент). 1889

Сандип Кумар был смещен со своего поста вечером 31 августа, после того, как кадры, раскрывающие детали приватной встречи с двумя женщинами были показаны по национальному телевидению.

«В отличие от других партий, мы никогда не будем покрывать наших министров или партийных работников, когда представлены доказательства их вины», — сказал Арвинд Кеджривал, главный министр Дели.

Сам Кумар считает, что стал жертвой политического заговора.

Сандип Кумар представляет избирательный округ Салтэнпер Мажра, расположенный в Дели. Ранее сообщалось, что с поста министра продовольствия и снабжения был снят Асим Ахмед Хан.