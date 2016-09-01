Красногорск, 1 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. 1 сентября — не только первый день учебы для подмосковных школьников, с первого календарного дня осени в регионе вступают в силу законодательные изменения, касающиеся бюджетных работников, областных дачников, родителей школьников и автолюбителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Грабарь. Разгар осени. 1921

С 1 сентября в Московской области повышаются зарплаты бюджетникам

Глава Московской области Андрей Воробьев в ходе прямого эфира на телеканале «360° Подмосковье» заявил, что с 1 сентября на 30% будет повышена заработная плата врачей. «Средняя заработная плата врача при совместительстве — 1,5 ставки — будет доходить до 75−80 тысяч рублей», — отметил Воробьев.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что с первого дня осени в Подмосковье также вырастет зарплата всех педагогов, задействованных в системе общего, дошкольного и дополнительного образования, — на 5, 10 и 20% соответственно. На эти цели было выделено 2,5 миллиарда рублей

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За нелицензированные скважины будут штрафовать… но не всех

С 1 сентября инспекторы государственного экологического надзора будут выписывать штрафы за несанкционированную добычу подземных вод. Административный штраф за отсутствие лицензии на скважину составит до 5 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч рублей — для должностных, и до миллиона рублей — для юридических лиц.

Однако, как позже заявил Воробьев, штрафы за нелицензированные скважины будут получать только юридические лица и садовые некоммерческие товарищества (СНТ). Физических лиц за отсутствие документов на водозаборный объект на участке штрафовать не будут.

Так, пользоваться скважинами без лицензии можно при объеме воды менее 100 кубических метров в сутки, добыче воды выше водоносного горизонта и добыче подземных вод для собственных нужд без предпринимательских целей.

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Компенсации за школьное питание и форму

С 1 сентября нового учебного 2016/17 года в Московской области будет частично компенсироваться стоимость питания для детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях региона. Размер компенсации составит 60 рублей на один учебный день на каждого школьника.

Также с 1 сентября многодетные семьи смогут рассчитывать на компенсацию стоимости школьной формы в размере до 3 тысяч рублей на каждого ребенка.

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Ошибся — отвечай: в силу вступает новый административный регламент по проведению экзамена на вождение

С 1 сентября процедуры, необходимые для получения прав, должны занять не более 30 рабочих дней. Ожидание экзамена в очереди не должно превышать 15 минут, а кандидат на получение прав должен будет выполнить пять упражнений, а не три, как было ранее. Также, при сдаче теории, экзаменуемые, допустившие одну или две ошибки, будут отвечать на дополнительные вопросы.

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