Донецк, 1 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум.



Александр Кержнер. В первый класс (фрагмент). 1950

Сегодня, 1 сентября, глава ДНР Александр Захарченко поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний. Он выразил уверенность в том, что молодежь, которая не покинула территорию республики, ожидает «большое будущее», передает ИА REGNUM.

«Впереди у наших школьников и студентов много серьезной, интересной работы — им предстоит осваивать новые знания и навыки, добиваться новых вершин в учебе. И я убежден, что нашу молодежь ждет большое будущее благодаря их таланту и трудолюбию, серьезному и ответственному отношению к учебе, любви к своему родному краю и уважению к нашим традициям», — говорится в поздравлении Захарченко.

При этом глава ДНР пожелал терпения сотрудникам учебных заведений республики. «Уверен, что вы с честью справитесь с возложенной на вас ответственной и благородной задачей», — подчеркнул Захарченко.

В заключение глава ДНР пожелал учащимся успеха в покорении вершин знаний и достижений на пути к победам и процветанию молодого государства.

Кроме того, 1 сентября министр образования и науки ДНР Лариса Полякова отметила, что в республике почти 200 тысячи школьников и студентов высших учебных заведений приступили к занятиям. «Сегодня в школы пошли 133 тысячи 606 учеников, в высшие учебные заведения — 34 тысячи студентов», — рассказала Полякова. Она также уточнила, что учреждения среднего профессионального образования открыли свои двери для 25 тысяч студентов.

В свою очередь, пресс-служба главы ЛНР еще 31 августа разместила поздравление Игоря Плотницкого с Днем знаний. «Поздравляю с новым учебным годом всех его участников! Прежде всего тех, для кого 1 сентября начинается новый этап жизни. Это первоклассники и первокурсники. Желаю, чтобы это волнующее событие принесло вам много радости, чтобы вы на новом месте нашли надёжных друзей, мудрых наставников и настоящий второй дом. Ещё поздравляю родителей первоклассников и первокурсников, а также их бабушек и дедушек. В том, что ваши дети и внуки стали школьниками и студентами, — ваша радость и заслуга. Первый учебный год станет хорошей стартовой площадкой для уверенного самостоятельного полёта, если вы своим вниманием и контролем поможете им скорее адаптироваться к новым условиям. Желаю вам в этом терпения и успеха», — говорится в обращении Плотницкого.

При этом глава ЛНР пожелал молодежи «быстрее стать умелыми профессионалами и надёжными защитниками своей семьи». «Республике нужно много квалифицированных кадров. А для тех, кто любит путешествия и новые впечатления, откроются необъятные просторы России и Китая. Поэтому не теряйте времени впустую, используйте каждый урок, каждый час, чтобы тому научиться, что в жизни пригодится», — отмечается в поздравлении.

Плотницкий также пообещал повысить зарплаты учителям и преподавателям. При этом глава ЛНР не уточнил конкретные сроки и размер возможных надбавок. «Особые слова обращаю учителям и преподавателям. Все правительства во все времена недоплачивали вам. Луганская Народная Республика понимает это и будет постепенно изживать эту несправедливость. В ваших классах и аудиториях вы растите будущее нашего государства, а может, и всего мира. А лучшее удобрение для счастливого будущего — это любовь. Желаю, чтобы ваша любовь к детям обязательно была взаимной, чтобы на каждый урок вы заходили бодро и с радостным ожиданием, а уходили с радостным результатом», — отметил Плотницкий.

Напомним, в июле 2015 года глава Минобрнауки Российской Федерации Дмитрий Ливанов заявил, что РФ признала школьные аттестаты, выданные ДНР и ЛНР.

«Мы признали на государственном уровне, что уровень обучения в этих школах сопоставим с российским, поэтому мы признаем документы, которые они выдают. Мы считаем, что по-другому действовать было бы просто негуманно», — сказал Ливанов.

Он напомнил, что в южных регионах станы был организован ряд пунктов для сдачи ЕГЭ выпускниками школ из Донбасса, при этом экзамены сдавали примерно 1 тыс. 500 человек. Глава ведомства заметил, что абитуриенты из Донбасса могут поступать на бюджетные места в российских вузах на основе закона о статусе соотечественников. В то же время Ливанов отметил, что Россия не признает дипломы ВУЗов ДНР и ЛНР. «Дипломы ДНР и ЛНР мы не признаем, поскольку сами эти государства мы не признаем», — заключил он.

Напомним, в ноябре 2015 года Минобразования Украины приняло решение об аннулировании лицензий тех вузов, которые продолжили работу на не подконтрольных Украине территориях Донбасса. При этом выпускников с дипломами образца ДНР и ЛНР не принимают на крупные частные предприятия, которые функционируют на территории самих республик и Украины.