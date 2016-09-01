Саратов, 1 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Саратовской области новый учебный год начался для 221,5 тыс. школьников, них более 26 тыс. — первоклассники. Первый урок посвящен 80-летию Саратовской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

saratov.gov.ru Гимназия №1 в Саратове

День знаний в Саратове и по большей части области выдался дождливым. Торжественные линейки в основном прошли в зданиях школ. Первый звонок в региональном центре прозвенел для 8500 учеников, а всего за парты в областном центре сели 76 тыс. 426 человек. С праздником школьников пришли поздравить почетные гости, учителя и родители сказали ребятам напутственные слова и пожелали успешной учебы. После окончания торжественных линеек, ученики отправились на свой первый урок.

В Саратовском регионе в этом учебном году обеспеченность школьников бесплатными учебниками должна составить 100%, заявила министр образования области Мария Епифанова. На приобретение учебной литературы предусмотрено 126 млн рублей, приобретено 318 тыс. 460 книг. «В тех школах, где на протяжении последних лет наблюдается грамотный системный подход в выборе программ обучения, плановый подход к формированию библиотечного фонда, проблема с обеспечением учебниками решена полностью», — пояснила министр.

saratovmer.ru СОШ №6 в Октябрьском районе Саратова

Всего в Саратовской области насчитывается 901 общеобразовательная школа, включая государственные. К этому учебному году не запущено ни одного нового учебного учреждения или здания после капитального ремонта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Минобразования.

В ведомстве обратили внимание на то, что в школе-интернате №1 в Саратове для детей с нарушениями слуха созданы специальные условия: оборудованы учебные кабинеты и поставлено спецоборудование. В новом учебном здесь будут учиться 28 школьников и 9 дошкольников с нарушениями слуха.

«Очень важно, что ребята с нарушениями слуха теперь будут учиться вместе с другими детьми, получат возможность общаться с ними. В то же время для них оборудовано отдельное крыло здания, поставлена специальная аппаратура, которая повысит качество учебного процесса, будет способствовать процессу реабилитации ребят. Процессу скорейшей адаптации ребят в новом образовательном учреждении поможет и то, что ребята переходят в новую школу вместе со своими педагогами. Работать с детьми будут 27 педагогов», — отметила министр образования области Марина Епифанова.

saratov.gov.ru Гимназия №1 в Саратове

Министр констатировала, что все образовательные организации имеют лицензию на осуществление деятельности. В этом году еще 21 спортивный зал в школах области приведен в соответствие с современными требованиями.

По ее словам, «улучшилась по сравнению с прошлым годом ситуация с обеспечением безопасности образовательных организаций — значительно выросла оснащенность кнопками тревожной сигнализации, системой видеонаблюдения, электронными проходными». Во всех образовательных учреждениях области имеется необходимая документация, включающая паспорта антитеррористической защищенности.

Как сообщало ИА REGNUM, действующим региональным законодательством на территории Саратовской области определены дни полного запрета реализации алкогольной продукции и пива предприятиями торговли. В сентябре таких дней будет два: 1 сентября — День знаний и 11 сентября — День трезвости.