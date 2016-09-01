Большой Камень, Приморский край, 1 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Общие мировые потери бизнеса от кибератак по итогам 2016 года могут составить $450 млрд и рост потерь сохранится, сообщил директор по работе с финансовыми организациями IBM Security Антон Менчиц в рамках заседания Российско-китайского финансового совета в преддверии II Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

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«Я думаю, что рост сохранился», — сказал Менчиц. По его словам, в 2015 году рост убытков от кибератак по сравнению с 2014 годом составил порядка 17% — $400 млрд, в 2016 году рост убытки составят порядка $450 млрд.

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Ранее Сбербанк оценил потери российской экономики от кибератак в 600 млрд рублей в год.

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев оценил глобальные потери от киберпреступности в $0,5 трлн. Медведев считает, что необходимо создать и отладить в глобальном масштабе механизм противодействия как на уровне технической оснащенности, так и на уровне формирования необходимой инфраструктуры в целом, а также законодательной базы.