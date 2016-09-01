Москва, 1 сентября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух человек (89-летнего мужчины и 54-летней женщины). Об этом сообщает в четверг, 1 сентября, Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

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«Благодаря совместной работе следователей ГСУ СКР по Москве и сотрудников столичного уголовного розыска в кратчайшее время удалось установить и задержать подозреваемого, — говорится в сообщении. — Им оказался мужчина 1987 года рождения — сын убитой женщины».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование данного дела. Мотивы совершения преступления пока остаются неизвестными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела двух человек с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из жилых домов по улице Римского-Корсакова в Москве ночью 1 сентября 2016 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

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