Вашингтон, 1 сентября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Лента американского режиссера Гаса Ван Сента «Море деревьев», повествующая о человеке, который собирается совершить суицид в японском «Лесу самоубийц», собрала всего $2,73 за несколько дней проката, сообщает RT.

Цитата из к/ф «Море деревьев». реж Гас Ван Сент. 2015. США В Лесу самоубийц

Мистическую историю, главного героя которой сыграл Мэттью Макконахи, показывали в течение пяти дней в кинотеатре в Западном Голливуде. Фильм был представлен на Каннском фестивале в 2015 году и разгромлен критиками.

Помимо Макконахи, в съемках участвовали Кен Ватанабе и Наоми Уоттс. Главный персонаж драмы отправляется в лес Аокигахара у подножия горы Фудзи, чтобы покончить с собой. Там он встречает японца, который попал в лес по схожему поводу, после чего герои начинают странствие по лесу, вспоминая свою жизнь.