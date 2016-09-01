Москва, 1 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В 2016 году будут открыты памятные знаки в честь великих актеров-фронтовиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО), в рамках масштабной программы по установке мемориальных досок Героям Великой Отечественной войны на зданиях школ, где они учились, в Москве увековечат память Георгию Юматову. Памятная доска в честь народного артиста и участника Великой Отечественной войны появится на здании столичной гимназии.

Георгий Юматов, 1943 год

Всего планируется установить более 500 памятных досок на фасадах образовательных учреждений в 17 регионах России, уточнили в пресс-службе.

Как заявил председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский, молодое поколение должно помнить подвиг своих героев. «История Великой Отечественной войны через учившегося в твоей школе человека, совершившего подвиг и ставшего героем, будет восприниматься гораздо глубже и эмоциональнее, чем основанная только на параграфах учебников, на книгах и художественных фильмах», — отметил он.

Напомним, в 2015 году на школах России было установлено 1 200 памятных досок в память о Героях Советского Cоюза. Проект был инициирован РВИО и приурочен к 70-летию Победы.