Архангельск, 1 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. 1 894 400 избирательных бюллетеней, в том числе 947 200 для голосования по федеральному избирательному округу и столько же для голосования по двум одномандатным избирательным округам, получили представители облизбиркома в Северодвинской типографии.

PereslavlFoto Подсчёт бюллетеней

Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, все экземпляры оперативно направлены в территориальные избирательные комиссии для дальнейшей передачи в участковые избирательные комиссии.

Возможность присутствовать при получении тиража избирательных бюллетеней была обеспечена всем заинтересованным лицам, которым такое право предоставлено избирательным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Всего на территории области пройдут 173 избирательные кампании, будут работать более 900 избирательных комиссий.