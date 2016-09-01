Токио, 1 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Информация СМИ о планах Токио разрешить жителям Курил остаться на островах в случае их передачи Японии не соответствует действительности. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

kremlin.ru Остров Кунашир

«Мы (власти Японии) осведомлены о подобных сообщениях, но они не соответствуют действительности», — сказал политик.

1 сентября газета Mainichi Simbun со ссылкой на свои источники сообщила, что власти Японии выработали новый подход к решению территориального спора с Россией. По данным издания, власти Японии предложат жителям Южных Курил остаться жить на островах в случае, если они будут переданы РФ японской стороне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония претендует на 4 острова в южной части Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 г. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала РФ) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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