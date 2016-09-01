Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия средней общеобразовательной школы «Центр образования «Кудрово» во Всеволожском районе Ленобласти, являющейся пилотным объектом проекта «Школа-технопарк», состоялась сегодня, 1 сентября, с участием председателя Государственной думы Сергея Нарышкина и губернатора 47-го региона Александра Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenobl.ru Открытие школы в Кудрово

Новая школа в Кудрово на 1600 мест была построена по программе «Социальные объекты в обмен на налоги» менее чем за три года. И уже по праву считается крупнейшей школой Северо-Запада страны. Учебное учреждение является пилотным объектом проекта «Школа-технопарк». Здесь наряду с учебным процессом ученики средних и старших классов смогут участвовать в исследовательской и изобретательской деятельности. Совместно с преподавателями Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ школьники смогут разрабатывать проекты инженерно-технической направленности.

В школе уже оборудованы несколько лабораторий технопарковой зоны: лаборатория робототехники, нанотехнологий и микроэлектроники, бионики, геоинформационных систем, инженерного 3D-моделирования и прототипирования. «Мы имеем первый в России опыт, когда высшие учебные заведения подписывают соглашения со школой и на его основании сопровождают учеников средних и старших классов до их выпуска. Фактически они будут готовить будущих студентов. Те, кто будет здесь хорошо учиться, имеют гарантию поступить не только в ЛЭТИ, но и в любой вуз России технической направленности», — отметил Александр Дрозденко.

Выступивший на торжественной линейке Сергей Нарышкин отметил, что новая просторная и прекрасно оснащенная школа — лучший подарок на День знаний ученикам, родителям и учителям быстро развивающегося микрорайона Кудрово.

«Совсем скоро школа станет для вас родной. Пройдет время, и она обогатится и собственной историей, и хорошими добрыми традициями, которые будут передаваться из поколения в поколение. Пожалуй, для каждого школа становится вторым домом, и здесь многие поколения ребят будут учиться осваивать мир знаний, учиться дружить, уважать историю своей страны и любить свою родину — нашу Россию. Желаю, чтобы школьники начали свою жизнь писать начисто, не огорчая ни педагогов, ни родителей, ни самих себя», — сказал напутственные слова спикер Госдумы.

По словам Александра Дрозденко, по технической оснащенности и многим другим параметрам это лучшая школа не только Ленобласти, но и Российской Федерации. В регионе и в дальнейшем планируют развивать проект «Школа-технопарк».

«У нас есть школы, где больше занимаются экологией, особенно сельские или лесные. Вместе с Лесотехнической академией можно создать экологический технопарк. Есть гатчинские школы и ПИЯФ — почему бы не создать школы, где готовили бы будущих физиков-ядерщиков. В Кингисеппе активно развивается «Фосфорит» — почему бы не сделать школу-технопарк химиков-технологов. Я уже не говорю про Сосновый Бор, про Кириши и Выборг. Это очень здорово, когда ребенок не судорожно с родителями начинает выбирать за год до окончания шшколы, куда он пойдет учиться дальше, а когда он со средней школы готовит себя целенаправленно к профессии», — считает губернатор.

В современном здании общей площадью 33 тыс. кв. м предусмотрено более 60 классов, актовый зал на 600 человек, бассейн длиной 25 м из шести дорожек, три спортзала, зал для занятий хореографией, библиотека с читальным залом, спортивная площадка с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной площадкой, хоккейная коробка.

В 2016 году на приобретение школы у застройщика — ООО «Кудрово-Град» — было потрачено 958,1 млн рублей, в том числе 630,3 млн рублей из федерального бюджета (субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2015−2025 годы» — проект «Школа 2025»), 251,1 млн рублей из областного, 76,6 млн рублей из муниципального.