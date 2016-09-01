Москва, 1 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Официальная Москва не изменила своего мнения относительно событий в Бразилии. Об этом говорится в комментарии МИД РФ от 1 сентября относительно решения Сената Бразилии об отстранении Дилмы Руссефф с поста президента этой страны.

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«Подтверждаем неизменность и последовательность нашей позиции, о которой уже заявляли ранее. Происходящее в Бразилии — внутреннее дело этой страны. Важно, чтобы все процессы протекали строго в конституционных рамках, соответствовали нормам национального законодательства. Считаем важным, чтобы развитие событий не усугубляло раскол общества, жесткое политическое противостояние», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона заинтересована «в стабильной, демократической, динамично развивающейся Бразилии, играющей важную роль на международной арене»: «Бразилия для нас — важный внешнеполитический и торгово-экономический партнер. Мы активно взаимодействуем в ООН, в БРИКС и «Группе двадцати», в том числе в процессе подготовки предстоящих в ближайшие дни саммитов последних двух объединений в Ханчжоу (КНР). Конструктивный характер носят связи в технологической, гуманитарной и культурной областях».

В ведомстве отметили «весомый вклад Л. Лулы и Д. Руссефф в развитие российско-бразильского сотрудничества»: «При этом отмечаем, что М. Темер на посту вице-президента страны активно работал в качестве сопредседателя Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Исходим из того, что курс на поступательное развитие связей с Россией пользуется поддержкой широкого спектра политических сил в Бразилии. Мы, со своей стороны, будем последовательно работать в интересах укрепления российско-бразильского партнерства и сотрудничества».

Напомним, накануне Сенат Бразилии большинством голосов принял решение об импичменте президента страны Дилмы Руссефф. В должность главы государства на срок до 31 декабря 2018 года вступил занимавший до этого пост вице-президента Мишел Темер.