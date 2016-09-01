Черкесск, 1 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Ситуация на продуктовом рынке в Карачаево-Черкесии стабильная. Значительного повышения цен на сельскохозяйственную продукцию не наблюдается. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Исмаил Эркенов в ходе совещания под председательством директора департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Маргариты Бражевской.

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Как сообщили ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе Минсельхоза КЧР, есть позиции в продуктовой корзине, по которым отмечено незначительное повышение цен. Так, по словам заместителя руководителя сельскохозяйственного ведомства, молоко цельное и масло сливочное подорожали на 1%, сыры мягкие — на 2%. Стал дороже на 1% хлеб, из-за того, что на 6% повысилась цена на муку пшеничную.

Неизменной осталась цена производства на говядину в убойном весе и мясо кур. Также без изменений, по словам Эркенова, цены на другие виды продуктов питания. При этом, как отметил замминистра, нарушений законодательства, способствующих росту цен на сельскохозяйственную продукцию и отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости, не установлено.

Стоит отметить, что в Карачаево-Черкесии в нынешнем году собран хороший урожай зерна. Всего было намолочено более 108 тыс. тонн, что на 3,5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. При таких успехах хлеборобов, непонятной становится тенденция к повышению цен на муку и, соответственно, на хлеб.