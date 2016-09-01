Симферополь, 1 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Благодаря вмешательству прокуратуры на предприятиях Центрального Крыма погасили задолженность по заработной плате на сумму свыше 27 млн руб. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан на оплату труда, на котором рассматривалась ситуация на предприятиях Симферополя, Симферопольского, Бахчисарайского и Красногвардейского районов.

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«После вмешательства прокуратуры на предприятиях Центрального Крыма погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 27 млн руб, ещё на 9,3 млн руб направлено в суд заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы», — сообщает прокуратура РК.

При этом прокуратура возбудила 29 административных и 3 уголовных дела в отношении работодателей, которые допустили задолженность по заработной плате.

В пресс-службе отметили, что положение в сфере оплаты труда на предприятиях Центрального Крыма в целом остается неблагоприятным: задолженность сохраняется и даже растет.

В то же время отмечается положительная динамика в отношении задолженности муниципальных предприятий, а также в отношении погашения долгов обанкротившихся предприятий.

Например, ООО «Сантехпром Нова» и АО «Симферопольский стеклотарный завод» погасили долги соответственно в размере 1,2 млн и 9,8 млн рублей. Как отмечается в сообщении, задолженность этих предприятий образовалась еще до включения полуострова в состав Российской Федерации.

В июле прокуратура Крыма сообщала погашения 132,9 млн руб задолженности по выплате заработной платы на всем полуострове с начала 2016 года. В целом за это время прокуратурой республики в сфере оплаты труда выявлено 5,9 тыс нарушений. к дисциплинарной ответственности привлечено 122 должностных лица.

При этом в отношении недобросовестных работодателей на тот момент было возбуждено 73 административных и 5 уголовных дел.