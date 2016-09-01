Шанхай, Китай, 1 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Китайские специалисты пришли к выводу, что люди высокого роста способны лучше определять расстояние до предметов, даже если при этом они сидят, а люди низкого роста — стоят. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Science Advances.

Цитата из к/ф «Близнецы». Реж. Айван Райтман. 1988. США Высокий и низкий

Коллектив под руководством Лю Чжоу из университета Восточного Китая в Шанхае провел эксперимент с добровольцами, которые старались определить расстояние до мячика, подвешенного в нескольких метрах от них. Эксперимент проходил в комнате, освещение в которой менялось или вовсе выключалось на некоторое время.

Оказалось, что люди с высоким ростом справлялись с заданием гораздо лучше, когда расстояние до шарика составляло три и более метра. Закономерность сохранялась и в том случае, если низкий человек вставал на стул, а высокий — садился. По мнению ученых, человеческому мозгу сложно точно определить расстояние до отдаленных предметов. Однако чем выше человек, тем больше угол зрения между ним и объектом, и меньше ошибка в определении расстояния.

Возможно, более острое зрение у высоких людей способствовало эволюционному отбору, так как помогало далеким предкам современного человека спасаться от ночных опасностей и находить пищу.