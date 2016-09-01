Ватикан, 1 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал верующих объединить свои усилия в борьбе с экологическими проблемами и изменением климата, сообщает 1 сентября Reuters.

Citizen59 Ватикан

Папа Римский считает, что потребительское отношение и финансовая жадность населения планеты угрожает ее существованию.

«Бог дал нам обильный сад, но мы превратили его в разоренную, захламленную грудами мусора, пустошь», — сказал Папа Римский.

Он отметил, что предпринятых усилий для решения экологических проблем не достаточно и призвал католиков по всему миру потребовать от своих правительств более решительных мер.

«Граждане должны настоять на своем и выступить за реализацию еще более амбициозных задач», — сказал Франциск.

Напомним, что в 2015 году был опубликован первый в истории Римско-католической церкви документ, посвященный проблемам защиты окружающей среды.