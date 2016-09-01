Железноводск, Ставропольский край, 1 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Бывший директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» города Железноводска Ставропольского края и по совместительству председатель участковой избирательной комиссии подозревается в растрате 2,6 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР 1 сентября. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата чужого имущества»).

publicdomainpictures.net Растрата

По версии следствия, 1 января 2011 года подозреваемый, являясь бывшим директором МУПа, заключил договоры аренды оборудования мини-котельных от имени возглавляемого им предприятия с организациями под руководством своей супруги и знакомого. При этом стоимость аренды была искусственно завышена. По оценке следователей, за пять лет действия договора — с 2011 по конец 2015 — сумма растраченных средств МУПа составила более 2,6 млн рублей.

Сейчас следователи изучают документацию МУП «Теплосети», по уголовному делу проводятся другие следственные действия.

В «Теплосети» города подтвердили ИА REGNUM, что речь идет не о нынешнем руководстве предприятия, а о прошлом начальнике, который на сегодняшний день уже освобожден от обязанностей директора МУПа.