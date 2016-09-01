Москва, 1 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Импичмент — одна из форм воздействия США на излишне самостоятельные страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Романович («Справедливая Россия»), комментируя события в Бразилии.

José Cruz/Agência Brasi Дилма Русеф

«Выборы в Венесуэле показали, что Вашингтон наращивает присутствие в Южной Америке, которая то ли по недосмотру, то ли по причинам излишней вовлеченности США в ситуацию на Ближнем Востоке, смогла перестроить политику и экономику на национальных принципах. А попытки импичмента — это одна из форм воздействия Соединенных Штатов на излишне самостоятельные страны континента», — сказал парламентарий.

На этот раз «номер» удался в Бразилии, рассуждает депутат, но получится ли у американцев в полной мере воспользоваться этим шансом, это еще большой вопрос. «Во всяком случае, мы должны предпринимать соразмерные и в чем-то даже превентивные шаги по отношению к латиноамериканской политике США. Это поможет нашим партнерам на континенте и вселит уверенность в благополучном будущем БРИКС», — считает Романович.

На ближайшее время основания сохранять оптимизм есть, полагает он. Занявший место Дилмы Русеф после импичмента вице-президент и лидер Парии бразильского демократического движения (PMDB) Мишель Темер неоднократно заявлял о важности членства Бразилии в БРИКС, напомнил вице-спикер Госдумы.

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Президенту Бразилии Дилме Русеф сенаторы объявили импичмент. Назначенный исполнять обязанности главы государства вице-президент страны Мишель Темер останется на посту до конца президентского срока в 2018 году.