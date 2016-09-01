Село Кирябинское, Башкирия, 1 сентября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В селе Кирябинское Республики Башкортостан школа второй год простаивает без учеников. Детей мало, их возят учиться в соседнюю деревню Рысаево, которая находится в 12 километрах. Школьников централизованно забирает автобус.

Александра Майер ИА REGNUM Школа закрыта, на калитке — замок, на дорожке растёт трава

Что делать с просторным и добротным зданием школы в селе, до сих пор не придумали. Сначала хотели развивать туризм — но после новой волны кризиса в январе 2016 года разговоры об этом затихли. Потом собирались перенести в здание сельсовет и почту — но жители на сходе высказались против. Решили, что здание слишком большое для этих целей, а фельдшерский пункт для заполнения кабинетов туда отправить нельзя по санитарным нормам. Так школа и стоит, там до сих пор поливают цветы. Сторож каждый день проверят, всё ли в здании цело, а на школьном крыльце весь прошлый учебный год собирались к автобусу ученики. Корреспондент ИА REGNUM съездил вместе со школьниками на линейку в честь Дня знаний.