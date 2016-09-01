Брюссель, 1 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) в ближайшее время продлит на 6 месяцев «ограничительные меры» против 146 граждан России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также против 37 организаций. Об этом, как передает ТАСС, сообщил европейский дипломатический источник в Братиславе, где 2−3 сентября должна пройти неформальная встреча глав МИД 28 стран ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Ожидается, что постоянные представители стран — членов ЕС («Корепер») в Брюсселе продлят черный список для РФ и Украины, — сказал дипломат. — Скорее всего, это произойдет на следующей неделе».

При этом источник добавил, что решение по санкциям будет принято без каких-либо предварительных обсуждений.

«Ситуация по Украине и реализации Минских соглашений не изменилась, — пояснил он. — Политического обсуждения не ожидается».

Отметим, что срок действий «ограничительных мер» против граждан РФ и жителей Донбасса истекает 15 сентября 2016 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

США и ЕС ввели санкции против физических лиц и компаний РФ, а затем — ограничительные меры в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввёл эмбарго на поставки продовольственных товаров из стран, которые применили санкции против России.