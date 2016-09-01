Красноярск, 1 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. 1 сентября — День знаний. В Красноярске он проходит, как и во всей России. Губернатор, председатель Законодательного собрания края совместно поздравили всех красноярцев с началом нового учебного года.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Они сегодня герои

«В этом году в нашем крае стало еще на одну школу больше, многие преобразились после качественного ремонта, значительно возросло количество специализированных классов, где ребята углубленно изучают математику и естественнонаучные предметы. Мы гордимся тем, что Сибирский федеральный университет вошел в топ сильных университетов страны, а Сибирский государственный аэрокосмический университет одним из первых в России стал основой создания регионального опорного вуза. Каждый успех в образовании делает нас сильнее, формирует будущее наших детей, нашего огромного края, всей России», — заявили они.

Как и полагается, в школах идут праздничные линейки. Первоклассники чувствуют себя героями дня.

Впрочем, для большинства знания в этот день стоят далеко не на первом месте. Рынок диктует иные ценности. Для предпринимателей День знаний — это просто очередной повод для рекламы.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Повод порекламироваться

При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, за год школьные принадлежности в Красноярском крае подорожали в среднем на 10%. Самым дорогим пунктом подготовки детей к школе является обувь: средняя цена пары ботинок или полуботинок для детей школьного возраста составляет почти 2 тыс. рублей.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Обувью бьют по карману

Не стоит забывать и о рынке образовательных услуг. В рыночном обществе знание такой же товар, как и все остальное. Раздатчики рекламы дополнительного образования стоят на дороге к школам через каждые десять метров. Пока дойдешь до крыльца — соберешь внушительную пачку флаеров. Не стоит забывать и о политической рекламе и о рекламе выборов как таковых. Школа напоминает, что она является и избирательным участком.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM А для кого-то — просто четверг

Впрочем, для кого-то этот день — обычный четверг.